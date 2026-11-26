Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δύο τινά συμβαίνουν. Είτε στον Ολυμπιακό ο προπονητής του και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε απόλυτη σύγχυση, είτε υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια από τον «ερυθρόλευκο» οργανισμό να παραπλανηθεί η φίλαθλη κοινή γνώμη για την εξυπηρέτηση της ατζέντας της ομάδας του Πειραιά. Μια προσπάθεια η οποία φτάνει ακόμα και στο σημείο να γίνονται συστηματικές επιθέσεις στη Δικαιοσύνη, για τις αποφάσεις της, ενώ φτάσαμε στο σημείο χθες το βράδυ να παρακολουθήσουμε ένα άκρως κακοπαιγμένο σκετσάκι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Ο Ολυμπιακός από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι το ΑΣΕΑΔ αποφάσισε για την ανάκληση της αφαίρεσης των δύο βαθμών επιχείρησε μια ολομέτωπη επίθεση στη Δικαιοσύνη, είτε μέσω ανακοινώσεων, είτε μέσω διαρροών, είτε μέσω παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σκοπίμως προσπαθούν να διαρρεύσουν πως ο Παναθηναϊκός… ξετιμωρήθηκε, τη στιγμή που η τιμωρία για την ομάδα τους έμεινε ως είχε, θέλοντας να καταδείξουν πως οι τιμωρίες έχουν αποφασιστεί για το ίδιο αδίκημα.

Ψέμα. Μεγάλο και ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ρίξει την πρωτόδικη τιμωρία του ως προς την υπόθεση της επίθεσης του Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο παίκτης του Ολυμπιακού έδειξε ότι είναι ένας επικίνδυνος αθλητής με την πρωτοφανή στα χρονικά πρόκληση σωματική επίθεση απέναντι στον Κέντρικ Ναν με προφανή σκοπό την πρόκληση σωματικής βλάβης. Και φυσικά τα όσα ακολούθησαν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Δυσφήμηση του αθλήματος, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο περιστατικό, μη αποδοκιμασία της πράξης, αλλά και σχετικές δηλώσεις που έγιναν υπέρ του Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Χρήστο Μπαφέ. Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με την κοινή λογική μόνο, η ποινή δε θα μπορούσε να «πέσει».

Η ανάκληση όμως της τιμωρίας του Παναθηναϊκού είναι άλλο θέμα. Δεν έχει να κάνει με το περιστατικό Τζόουνς – Ναν. Και για να μην τα… τσουβαλιάζουμε και να είμαστε σωστοί, δεν έχει να κάνει με την επίθεση του Τζόουνς στον Ναν. Έχει να κάνει με τα όσα συνέβησαν έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Όταν οι άνθρωποι της ομάδας δέχθηκαν επίθεση και προσπάθησαν να αμυνθούν, με τα ΜΑΤ να εμπλέκονται στο όλο σκηνικό. Αυτά τα… τραγικά που έγιναν με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να μπαίνει μπροστά από τα ΜΑΤ και να… γελάει (όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία) ενώ εξ’ αρχής απαλλάχθηκαν οι Γκραντ και Λεσόρ οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί από… καταθέσεις οι οποίες δεν κρίθηκαν αξιόπιστες.

Επίσης, μια τεράστια διαφορά στις δύο υποθέσεις; Ο Παναθηναϊκός στη δική του υπόθεση δεν στήριξε το παραμικρό, άφησε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και να καταλήξουν στις αποφάσεις τους.

Πάμε τώρα και στο άλλο ψέμα…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χθες το βράδυ δέχθηκε ερώτηση αναφορικά με τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ. Μετά από αγώνα Euroleague ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχθηκε ερώτηση για τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ (το ξαναγράφουμε) και μάλιστα με τη συμβουλή του Χρήστου Μπαφέ, ότι θα ήταν προτιμότερο να μη γίνονται αυτές οι ερωτήσεις γιατί ο coach Μπαρτζώκας είναι θύμα, τον ακολουθεί μια κάμερα, έχει πληρώσει πρόστιμα κλπ, κλπ….

Μπορεί και να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί και να είναι αλήθεια. Όμως αυτά που είναι ο coach Μπαρτζώκας είναι ψέματα. «Έφαγα πρόστιμο 50.000 ευρώ γιατί έβριζα μόνος μου στα αποδυτήρια και με τραβούσαν παράνομα» είπε ο Έλληνας τεχνικός. Τώρα το να γράψουμε κάτι παραπάνω εμείς δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δείτε στο βίντεο το «Αγράμματα μουν..να, γαμ… το σπίτι σας» και την χυδαία λεκτική επίθεση στον Σάββα Αρώνη, κινούμενος μάλιστα απειλητικά προς το μέρος του και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

https://www.instagram.com/p/DgLpSJcAynj/

Και αυτά τα δύο σκηνικά δεν είναι τα μόνα. Είναι κομμάτι ενός παζλ το οποίο έχει αρχίσει και στήνεται από την ημέρα που «έσκασε» το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ. Από την στιγμή που μπήκε στη φυλακή ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι συνεργάτες του ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν έχει τολμήσει να βγει δημόσια και να πάρει θέση, να μας πει την άποψή του για όλα αυτά που έγιναν και για όλα αυτά που… έρχονται, αλλά έχει κορυφώσει τις επιθέσεις του απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Δικαιοσύνη. Θα έχει τους λόγους του.

ΥΓ1: Μέσα σε όλα και μαθήματα δημοσιογραφίας από τον coach Μπαρτζώκα και τον κύριο Μπαφέ. Και εντάξει από τον τελευταίο έχει περάσει από τον χώρο και ξέρει…

ΥΓ2: Τελικά μήπως ο τίτλος του άρθρου είναι λάθος και δεν υπάρχει σύγχυση αλλά όλα είναι… μελετημένα;