Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) στο Συνεδριακό Κέντρο Sava, στο Βελιγράδι, με τη διαδικασία να μεταδίδεται ζωντανά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της UEFA.

Στην τελική φάση θα συμμετάσχουν 16 εθνικές ομάδες, οι συνδιοργανώτριες Σερβία και Αλβανία και οι 14 χώρες που εξασφάλισαν την πρόκριση. Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων, με τις δύο πρώτες κάθε γκρουπ να παίρνουν το εισιτήριο για τα νοκ άουτ.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, έχοντας συντελεστή 31,642 βαθμών.

Κάθε όμιλος θα αποτελείται από μία ομάδα κάθε γκρουπ. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί λόγω των διοργανωτριών χωρών, καθώς η Σερβία έχει τοποθετηθεί στη θέση A1 και η Αλβανία στη θέση B1. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο συγκεκριμένοι όμιλοι δεν είναι διαθέσιμοι για το Βέλγιο και την Τσεχία, που βρίσκονται στο τέταρτο γκρουπ.

Αναλυτικά όλοι οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής:

1ο Γκρουπ

Ισπανία (40,415)

Γερμανία (39,670)

Αγγλία (39,248)

Πορτογαλία (37,635)

2ο Γκρουπ

Γαλλία (37,296)

Ιταλία (35,886)

Ολλανδία (33,441)

Κροατία (32,702)

3ο Γκρουπ

Πολωνία (32,649)

Ελλάδα (31,642)

Φινλανδία (31,486)

Νορβηγία (31,471)

4ο Γκρουπ