Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού απευθύνθηκε μέσω των social media σε όσους γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα, ζητώντας να του μεταφέρουν με ακρίβεια τα όσα ανέφερε ο προπονητής της εθνικής Τουρκίας.

«Όσοι μιλάτε τουρκικά, σας παρακαλώ, δώστε μου τη σωστή μετάφραση, γιατί θα τρελαθώ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Φουρνιέ.

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά την κριτική που άσκησε ο Αταμάν στη FIBA για το καθεστώς του Μπιμπέροβιτς, με τον Τούρκο τεχνικό να κάνει αναφορά στις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Γαλλίας, μιλώντας για παίκτες που «προέρχονται από πρώην αποικίες».