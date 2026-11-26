Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και σημαντικά βαθμολογικά διακυβεύματα συνεχίζεται την Πέμπτη (26/11) η League Phase του Europa League, με τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής. Μπενφίκα, Μπόρνμουθ και Φερεντσβάρος έχουν κάνει το απόλυτο μέχρι στιγμής και θέλουν να διατηρήσουν το νικηφόρο σερί τους, την ώρα που παραδοσιακές δυνάμεις, όπως η Σέλτικ, αναζητούν αντίδραση.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη Μίλαν και του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δοκιμασίες των ομάδων που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Μπόρνμουθ αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης, καθώς μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έχοντας αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τη Μίλαν και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη αντίπαλός της είναι η Θέλτα, η οποία χρειάζεται βαθμούς για να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία.

Στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται και η Φερεντσβάρος, η οποία έχει επίσης 12 βαθμούς και φιλοδοξεί να διευρύνει το απόλυτο σερί της απέναντι στην Τσέλιε. Η ουγγρική ομάδα έχει ως σύμμαχο την έδρα της, καθώς παραμένει αήττητη στα τελευταία 12 ευρωπαϊκά παιχνίδια της εκεί, με απολογισμό εννέα νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Από την άλλη πλευρά, η Σέλτικ θέλει να αξιοποιήσει τη νίκη με 3-2 επί της Μπεσίκτας στην προηγούμενη αγωνιστική, προκειμένου να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση. Οι Σκωτσέζοι αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Τορένσε, με τον Μπέντζαμιν Νίγκρεν να επισημαίνει πως η ομάδα του χρειάζεται περισσότερες νίκες στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Σάντερλαντ με τη Γιαγκελόνια, με την αγγλική ομάδα να έχει καταγράψει 39 τελικές προσπάθειες εκτός εστίας στη φετινή League Phase, οκτώ περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή θα κορυφωθεί με τον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League:

19:45

Ολυμπιακός - Μίλαν

Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας

Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Λεχ Πόζναν

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Λεβερκούζεν

Σάλτσμπουργκ - Αραράτ-Αρμενία

Θέλτα - Μπόρνμουθ

Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά

22:00