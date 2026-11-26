Βήμα... πρόκρισης στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αναζητούν ΟΦΗ και Άντερλεχτ, οι οποίοι το βράδυ της Πέμπτης (26/11) στις 22:00 θα τεθούν αντιμέτωποι στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και αμφότερες οι ομάδες θέλουν τους βαθμούς, κάτι που θα τους... κάνει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στα μετόπισθεν.

Μάλιστα, στα τελευταία 6 παιχνίδια, ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη παρουσιάζει ένα απίστευτο... στατιστικό, αναφορικά με την εξέλιξη των αγώνων στα πρώτα 26 λεπτά.

Δείτε την επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΟΦΗ - Άντερλεχτ: