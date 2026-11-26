Ο προπονητής της εθνικής Τουρκίας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον κανονισμό περί νατουραλιζέ, φέρνοντας ως παραδείγματα άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κάνοντας λόγο για έλλειψη στήριξης από τη FIBA, σε δηλώσεις του στο Bein Sports.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας διαφώνησε με την κατάταξη του Μπιμπέροβιτς στους νατουραλιζέ, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για έναν παίκτη που αισθάνεται και είναι Τούρκος.

Ο 24χρονος καλαθοσφαιριστής γεννήθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, πριν αποκτήσει την τουρκική υπηκοότητα. Ωστόσο, επειδή το τουρκικό διαβατήριο εκδόθηκε μετά τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του, εμπίπτει στον κανονισμό της FIBA για τους νατουραλιζέ.

Ο Αταμάν εξέφρασε την έκπληξή του για τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση, συγκρίνοντας την περίπτωση της Τουρκίας με εκείνες της Ισπανίας και της Γαλλίας, ενώ άφησε αιχμές και για τη συνολική στάση της Ομοσπονδίας απέναντι στη χώρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Δυστυχώς, η FIBA δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ως Τούρκο. Αν κοιτάξετε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, υπάρχουν πολλοί μαύροι παίκτες. Έχουν φέρει παίκτες από διάφορες πρώην αποικίες και άλλες χώρες. Ο Ταρίκ, όμως, είναι Τούρκος σε όλα του. Το απολαμβάνει. Ειλικρινά, εξεπλάγην πολύ. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση.

Ως Τουρκία, βοηθάμε τους πάντες. Όταν πρόκειται για τις διοργανώσεις υποδομών της FIBA, τις οποίες κανείς δεν αναλαμβάνει, εμείς τις αναλαμβάνουμε όλες. Όμως, σε ένα τέτοιο ζήτημα, δεν μας υποστήριξαν».