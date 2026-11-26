Δανία αποστολή: Τάσος Νικολογιάννης

Το «τριφύλλι» έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και εξασφαλίζοντας ήδη θέση στην πρώτη 24άδα. Πλέον, στόχος είναι η είσοδος στην πρώτη οκτάδα, που εξασφαλίζει απ’ ευθείας πρόκριση στους «16». Σημαντική θα είναι και η παρουσία των φιλάθλων του, καθώς περίπου 2.000 οπαδοί αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες, με τα 1.860 εισιτήρια που εξασφάλισε η ΠΑΕ να έχουν εξαντληθεί.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα, χωρίς όμως να διαταράξει την αγωνιστική του συνοχή. Οι «πράσινοι» θέλουν να διατηρήσουν το νικηφόρο σερί των εννέα αγώνων, έχοντας παράλληλα στο μυαλό τους και την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Κυριακή (29/11).

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Ινιάκι Πένια, ενώ στην άμυνα οι επιλογές είναι περιορισμένες λόγω των απουσιών των Στέφαν Ντε Φράι και Γιώργου Κυριακόπουλου. Ο Νίστρουπ έχει ήδη προαναγγείλει την παρουσία των Τριαντάφυλλου Τσάπρα και Ντάβιντε Καλάμπρια στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν έχουν το προβάδισμα για το κέντρο της οπισθοφυλακής.

Στη μεσαία γραμμή, οι Ετιέν Καμαρά και Κινγκς Κάνγκουα συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες για το αρχικό σχήμα. Στα άκρα αναμένεται να διατηρήσουν τις θέσεις τους οι Βισέντε Ταμπόρδα και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, με τον Κροάτη να προέρχεται από θετική εμφάνιση και γκολ απέναντι στον ΟΦΗ.

Τέλος, ο Ανδρέας Τετέι έχει το προβάδισμα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, ενώ ο Ελμίν Ράστοντερ αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή, με τον Σίριλ Ντέσερς να παίρνει ανάσες.