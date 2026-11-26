Στην 4η αγωνιστική και στα μισά της διαδρομής της League Phase περνά το Conference League, με το πρόγραμμα της Πέμπτης (26/11) να περιλαμβάνει 18 αναμετρήσεις και αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η φετινή διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με τον τελικό της 6ης Μαΐου 2027 στην Κωνσταντινούπολη, με τις ομάδες να συνεχίζουν τη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τέσσερις ομάδες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να διατηρήσουν το απόλυτο των νικών. Πρόκειται για τη Λουγκάνο, τον Παναθηναϊκό, την Τβέντε και τη Μονακό, οι οποίες μετρούν τρεις επιτυχίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στη Δανία απέναντι στη Νόρντζελαντ, σε μία από τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της αγωνιστικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Μπράιτον με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Η αγγλική ομάδα, στην οποία αγωνίζεται ο Μπάμπης Κωστούλας, έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στην έδρα της, μετρώντας δύο νίκες με 4-0 στα ισάριθμα ευρωπαϊκά εντός έδρας παιχνίδια της φετινής σεζόν. Παράλληλα, έχει φτάσει τις πέντε διαδοχικές εντός έδρας ευρωπαϊκές νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ. Η αντίπαλός της, ωστόσο, έχει επίσης επτά βαθμούς και φιλοδοξεί να φύγει με θετικό αποτέλεσμα.

Στη Σκωτία, η Μονακό θα αντιμετωπίσει τη Χαρτς, θέλοντας να συνεχίσει την αήττητη πορεία της. Η αποστολή των Μονεγάσκων στο Εδιμβούργο δεν αναμένεται εύκολη, καθώς στις τέσσερις προηγούμενες επισκέψεις τους στη Σκωτία έχουν απολογισμό μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται η Λουγκάνο, η οποία έχει σημειώσει 11 γκολ, δύο περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα της διοργάνωσης. Η ελβετική ομάδα είχε παραμείνει αήττητη στα πρώτα 23 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, πριν γνωρίσει τη βαριά ήττα με 5-0 από τη Σεντ Γκάλεν στις 8 Νοεμβρίου.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, η Τραμπζονσπόρ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αναζητώντας επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα με 1-0 από τη Φράιμπουργκ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο επιθετικός Μοχάμεντ Σαλάχ έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στη Βουλγαρία, όταν το 2013 είχε πετύχει δύο γκολ στη νίκη της Βασιλείας με 4-2 επί της Λουντογκόρετς, στα προκριματικά του Champions League.

Η φετινή σεζόν αποτελεί επίσης μία ακόμη σημαντική χρονιά για τη διοργάνωση, καθώς συμμετέχουν ομάδες από 30 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 14 εν ενεργεία πρωταθλήτριες.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

17:30

Καϊράτ Αλμάτι - Μιάλμπι

19:45

Άγιαξ - Τουν

Πάφος - Μίντιλαντ

Μπράιτον - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

Μπραν - Άαρχους

Χαρτς - Μονακό

Γιάμπλονετς - Λουγκάνο

Κάουνο Ζάλγκιρις - Ρίγα

Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας - Χετάφε

Εγκνάτια - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

22:00