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ΟΦΗ: Η εντυπωσιακή πρώτη εμφάνιση - «V for Victory» (vid)

Με τον απόλυτο Κρητικό συμβολισμό, την κατασκευή της παραδοσιακής λύρας ο ΟΦΗ παρουσίασε την πρώτη του εμφάνιση.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Η εντυπωσιακή πρώτη εμφάνιση - «V for Victory» (vid)
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Ο ΟΦΗ με ένα εντυπωσιακό βίντεο παρουσίασε την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν, με μότο «V for Victory».

Στο βίντεο ξεχωρίζει η κατασκευής της παραδοσιακής κρητικής λύρας, υπό τη μελωδία της οποίας εμφανίζεται η νέα φανέλα του συλλόγου.

Η ανακοίνωση

«Τ’ ατσάλινα εργαλεία στο χέρι ενός μάστορα οργανοποιού δεν χαράζουν απλά το ξύλο της κρητικής λύρας. Χαράζουν ιστορία, γενιές και ήχο που μένει.

Το ίδιο ατσάλι έδωσε το περίγραμμα στο λευκό V που κοσμεί τη νέα μαύρη εντός έδρας φανέλα του ΟΦΗ — αποκλειστικά σχεδιασμένη από την PUMA, με την τεχνολογία dryCELL από ανακυκλωμένα υλικά.

Το V στο κέντρο του στήθους συμβολίζει το Victory, τη νίκη. Για τις επιτυχίες που ήρθαν, και για εκείνες που έρχονται. Το περίγραμμά του V, σε απόχρωση ατσαλιού, παραπέμπει στα εργαλεία των Κρητικών οργανοποιών που εδώ και γενιές χαράζουν με υπομονή και ακρίβεια τη λύρα και το λαούτο, δίνοντας ζωή σε όργανα που αντέχουν στον χρόνο.

Η φανέλα είναι κατασκευασμένη με την τεχνολογία dryCELL, τεχνικό ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά που απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα, εξασφαλίζοντας άνεση και σταθερή απόδοση σε κάθε ένταση αγώνα.

Όπως το ατσάλι ενός εργαλείου δεν βιάζεται να χαράξει το ξύλο, έτσι και κάθε νίκη του ΟΦΗ χτίζεται με πάθος, υπομονή και επιμονή — από γενιά σε γενιά, από αγώνα σε αγώνα.

Πού θα τη βρείτε

• Στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmossport” στο “Γεντί Κουλέ”

• Στο Cosmossport 1821, στο Ηράκλειο

• Στο online store του ΟΦΗ».

https://www.instagram.com/p/DcI_W8KqBbn/
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