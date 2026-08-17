Στον Βίκο Ιωαννίνων ως δανεικός από το Μαρούσι ο Γιάννης Καρακώστας

Τη φανέλα του Βίκου Ιωαννίνων θα φοράει τη νέα σεζόν ο Γιάννης Καρακώστας, με το Μαρούσι να ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του νεαρού γκαρντ στους νεοφώτιστους στην GBL Ηπειρώτες.

Ο 22χρονος είχε περιορισμένο ρόλο στην ομάδα των Βορείων Προαστίων και κάπως έτσι αποφασίστηκε να παραχωρηθεί δανεικός προκειμένου να αποκτήσει εμπειρίες, ρόλο και χρόνο συμμετοχής σε υψηλό επίπεδο.

Την περσινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 13 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 2.1 πόντους, 0.8 ασίστ και 0.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση του Βίκου Ιωαννίνων:

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Γιάννη Καρακώστα (με τη μορφή δανεισμού από το Μαρούσι) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Γιάννης Καρακώστας (γενν. 2004, 1.90μ.) έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή μας γραμμή, προσθέτοντας ταλέντο, ενέργεια και ποιότητα στο ρόστερ. Ξεκίνησε τα επαγγελματικά του βήματα στο Λαύριο (2019-2023), ενώ πραγματοποίησε μια εξαιρετική και άκρως παραγωγική σεζόν στην Elite League με τη φανέλα του Α.Σ. Παπάγου (2023-2024), όπου μέτρησε 13.9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στο Μαρούσι, παίρνοντας παραστάσεις από το ανώτατο επίπεδο της Stoiximan GBL αλλά και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (FIBA Europe Cup). Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία από τις Εθνικές ομάδες, όντας διεθνής με τα μικρά αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα (μεταξύ άλλων ξεχώρισε στο FIBA U20 EuroBasket του 2024 με 14.7 πόντους, 3.7 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ).

Με την παρουσία του στο παρκέ, τη μαχητικότητα και το αθλητικό του πνεύμα, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει κομβικό στέλεχος στην υλοποίηση των υψηλών στόχων που έχουμε θέσει για τη νέα σεζόν.

Γιάννη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια των Vikos Φalcons και σου ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη υγεία, ατομικές και ομαδικές επιτυχίες.»