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Αποχαιρέτησε τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ: «Thank you Giannis»

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Αποχαιρέτησε τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ: «Thank you Giannis»
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Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν ΠΑΟΚ και Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να κάνει το μεγάλο άλμα και να συνεχίζει την καριέρα του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποχωρίζεται έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ιστορίας του, με τον «Ντέλια» να καταγράφει συνολικά 190 συμμετοχές με τα ασπρόμαυρα, έχοντας απολογισμό 44 γκολ και 26 ασίστ.

Από την πλευρά του ο σύλλογος ευχαρίστησε τον Έλληνα «μάγο» για τα όσα προσέφερε στο κλαμπ, ενώ παράλληλα του ευχήθηκε τα καλύτερα για το νέο, λαμπρό κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

“Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!

Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου

Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν κι εμάς περήφανους.

Να είσαι γερός, δυνατός και πάντα ταπεινός.

Καλή επιτυχία, μικρέ μάγε! Θα σε καμαρώνουμε πάντα!”.

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