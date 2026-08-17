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«Καμίνι» το «Βασίλ Λέφσκι» ενόψει ΑΕΚ: Έφυγαν πάνω από 38.000 εισιτήρια

Βροντερό παρών αναμένεται να δώσουν οι οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League με πάνω από 38.000 εισιτήρια να έχουν κάνει ήδη «φτερά».

«Καμίνι» το «Βασίλ Λέφσκι» ενόψει ΑΕΚ: Έφυγαν πάνω από 38.000 εισιτήρια
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Ολοταχώς για sold out οδεύει η αναμέτρηση της Λέφσκι Σόφιας κόντρα στην ΑΕΚ στο «Βασίλ Λέφσκι», καθώς η δίψα του βουλγαρικού κοινού για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ελλάδας είναι τεράστια.

Όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της ομάδας, περισσότερα από 38.000 μαγικά χαρτάκια έχουν ήδη βρει κατόχους, μετατρέποντας το στάδιο της πρωτεύουσας σε ένα πραγματικό «καμίνι».

Η ζήτηση κινήθηκε σε τόσο υψηλά επίπεδα που υποχρέωσε τους ανθρώπους του βουλγαρικού συλλόγου να εξασφαλίσουν επιπλέον χωρητικότητα. Συγκεκριμένα, αποδεσμεύτηκαν ακόμη 1.536 εισιτήρια στα μπλοκ 37 και 42 του πετάλου «Γ», τα οποία προέκυψαν από τη δραστική μείωση της ζώνης ασφαλείας ανάμεσα στις κερκίδες των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων.

Με αυτόν τον τρόπο, η Λέφσκι επιδιώκει να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε διαθέσιμο κενό του γηπέδου, ποντάροντας στη θερμή συμπαράσταση των φιλάθλων της για το θετικό αποτέλεσμα, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

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