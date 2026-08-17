Στο τιμόνι της Τσερνομόρετς ο Φώτης Τακιανός

Τα ηνία της βουλγαρικής Τσερνομόρετς ανέλαβε και επισήμως ο Φώτης Τακιανός, με τον Έλληνα προπονητή να συνεχίζει την πορεία του στο εξωτερικό έπειτα από το περσινό πέρασμά του από το Κόσοβο και την Γκόλντεν Ιγκλ Ύλι.

Ο 57χρονος τεχνικός διαθέτει πλούσια εμπειρία από τα ελληνικά παρκέ, έχοντας βρεθεί μεταξύ άλλων στους πάγκους των ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Λάρισα, Δόξα Λευκάδας, ΟΦΗ, ΚΑΟΔ, Ρέθυμνο και Πανόραμα, ενώ ξεκίνησε την πορεία του ως βοηθός προπονητή σε Ηρακλή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της Τσερνομόρετς:

«ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ! Σας παρουσιάζουμε τον νέο προπονητή της Τσέρνο Μόρε Τίτσα, Φώτη Τακιανό! Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Τσερνομόρετς, Φώτη Τακιανέ!

Βασιζόμαστε στο ότι μαζί θα ζήσουμε πολλές αξέχαστες στιγμές, θα οδηγήσετε την ομάδα σε νέα τρόπαια και θα κάνετε τους οπαδούς να συνεχίσουν να φέρουν περήφανα την Τσερνομόρετς στην καρδιά τους!»