Επίσημη η μεγάλη μεταγραφή: Ανακοινώθηκε από τη Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας

Η μεγάλη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι πλέον γεγονός, καθώς η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ταξίδεψε την Κυριακή (16/8) στη Γερμανία, όπου πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των Βεστφαλών και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η συμφωνία προβλέπει 26 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό για τον ΠΑΟΚ, ενώ επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ μπορούν να προκύψουν μέσω μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, ο «Δικέφαλος» κράτησε ποσοστό μεταπώλησης 17,5%, διατηρώντας τη δυνατότητα για ένα σημαντικό επιπλέον οικονομικό όφελος σε περίπτωση που ο Κωνσταντέλιας παραχωρηθεί στο μέλλον από τη γερμανική ομάδα.

Ο Έλληνας διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031, με τις ετήσιες απολαβές του να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι ολοκληρώνεται μία σημαντική διαδρομή για τον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Ο «Ντέλιας» αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ομάδας τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας συνολικά 190 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 44 γκολ και 26 ασίστ. Στην παρουσία του με τα «ασπρόμαυρα» πανηγύρισε, μεταξύ άλλων, την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου Ελλάδας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίζω για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο μέλλον. Η BVB είναι ένας σπουδαίος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ», ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του.

Η ανακοίνωση

«Καλώς ήρθες στη Ντόρτμουντ, Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο 23χρονος μέσος ενσωματώνεται στην BVΒ από τον ΠΑΟΚ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2031».