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Κύπελλο Ελλάδας: Οι ενδεκάδες στο Athens Kallithea - ΑΕΛ

Γνωστές έγιναν οι αρχικές συνθέσεις της Athens Kallithea και της ΑΕΛ για το ματς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Κύπελλο Ελλάδας: Οι ενδεκάδες στο Athens Kallithea - ΑΕΛ
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Στο «Ελ Πάσο» ξεκινά η δράση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η Athens Kallithea υποδέχεται την ΑΕΛ με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα των γηπεδούχων, στην οποία βρίσκονται οι Αγγελόπουλος, Ματίγεβιτς, Μλάντεν, Μπαουτίστα, Ρόμο, Λόπεθ, Αναστασίου, Κοντονίκος, Προβυδάκης, Φαϊτάκης, Τζανδάρης.

Από την άλλη, ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος στην ΑΕΛ προτίμησε τους: Αγαπάκη, Παπαγεωργίου, Νοικοκυράκη, Βενετικίδη, Μπούση, Καραγιαννίδη, Μακρή, Τσιγγάρα, Αντράντα, Νίτσο, Ρισβάνη.

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