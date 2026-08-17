Κύπελλο Ελλάδας: Οι ενδεκάδες στο Athens Kallithea - ΑΕΛ

Στο «Ελ Πάσο» ξεκινά η δράση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η Athens Kallithea υποδέχεται την ΑΕΛ με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα των γηπεδούχων, στην οποία βρίσκονται οι Αγγελόπουλος, Ματίγεβιτς, Μλάντεν, Μπαουτίστα, Ρόμο, Λόπεθ, Αναστασίου, Κοντονίκος, Προβυδάκης, Φαϊτάκης, Τζανδάρης.

Από την άλλη, ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος στην ΑΕΛ προτίμησε τους: Αγαπάκη, Παπαγεωργίου, Νοικοκυράκη, Βενετικίδη, Μπούση, Καραγιαννίδη, Μακρή, Τσιγγάρα, Αντράντα, Νίτσο, Ρισβάνη.