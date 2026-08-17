Εκτός αγοράς ο Τρέντον Γουότφορντ - Βρήκε ομάδα και συνεχίζει στο NBA

Στην Αμερική θα βρίσκεται για τουλάχιστον ακόμη μια χρονιά ο Τρέντον Γουότφορντ, με τον 25χρονο φόργουορντ που έπαιξε... ζεστά για ομάδες της EuroLeague να δίνει τα χέρια με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, βάζοντας την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει κάτι λιγότερο από 3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρίσκονταν στη λίστα αρκετών ομάδων της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι, ανάμεσά τους ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο.

Ο απόφοιτος του Λουιζιάνα έχει πλούσιες παραστάσεις από τον μαγικό κόσμο του NBA, με τα χρώματα των Νετς, Μπλέιζερς και 76ερς, καταγράφοντας παραπάνω από 270 συμμετοχές στον «μαγικό κόσμο».

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των Σίξερς, ο Γουότφορντ είχε κατά μέσο όρο 6.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ στην κανονική διάρκεια.