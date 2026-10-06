· Πορτογαλία

Ο όρος του Κριστιάνο Ρονάλντο για να επιστρέψει στην Πορτογαλία

Ο «CR7» θα επιστρέψει μόνο με μία προϋπόθεση.

Ο όρος του Κριστιάνο Ρονάλντο για να επιστρέψει στην Πορτογαλία
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Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 41χρονος επιθετικός δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να επιστρέψει στη «Σελεσάο» υπό την τεχνική ηγεσία του Ζόρζε Ζεσούς.

Παρότι ο Πορτογάλος προπονητής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του αρχηγού της ομάδας, μετά την αποχώρησή του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, φαίνεται πως η σχέση των δύο ανδρών έχει επιβαρυνθεί σημαντικά.

Όπως μετέδωσε το «CNN Portugal», ο Ρονάλντο φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως θα εξετάσει την επιστροφή του στην εθνική ομάδα μόνο σε περίπτωση αποχώρησης του Ζεσούς από τον πάγκο.

Την πληροφορία μετέφερε ο δημοσιογράφος Ρούι Σάντος, ο οποίος υποστήριξε πως ο «CR7» είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρονάλντο ενοχλήθηκε περισσότερο από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ζεσούς.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας φαίνεται πως βρίσκονται και οι δηλώσεις του προπονητή σχετικά με την πιθανή επιστροφή του άσου της Πορτογαλίας στα παιχνίδια του Nations League, την ώρα που παράλληλα τόνισε πως δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να απολογηθεί στον ποδοσφαιριστή.

Ο Ρονάλντο, ο οποίος μετρά 234 συμμετοχές και 146 γκολ με τη φανέλα της Πορτογαλίας, φέρεται να θεωρεί αντιφατική τη συγκεκριμένη στάση, γεγονός που έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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