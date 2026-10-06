Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο της Σανγκάης ο Τσιτσιπάς

Τον αντίπαλό του στην πρεμιέρα του ATP 1000 της Σανγκάης έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο της Σανγκάης ο Τσιτσιπάς
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Έμαθε αντίπαλο για το ντεμπούτο του στο Masters της Σανγκάης ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.43). Ο Έλληνας πρωταθλητής, στην έκτη του παρουσία στο τουρνουά της Κίνας, θα διασταυρώσει τη ρακέτα του με τον Κίμερ Κόπεγιανς (Νο.232), ο οποίος εξασφάλισε την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό επικρατώντας στα προκριματικά των Μπασαβαρέντι και Σουίνι.

Παρά τη διαφορά στην παγκόσμια κατάταξη, ο 32χρονος Βέλγος διατηρεί εξαιρετική παράδοση απέναντι στον Τσιτσιπά, καθώς μετρά 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παρελθόν.

Ο αγώνας του Τσιτσιπά είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (08/10), με τον νικητή του ζευγαριού να διασταυρώνεται στον δεύτερο γύρο με τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο.21).

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