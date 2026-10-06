ΟΦΗ: Με Ανδρούτσο η προετοιμασία για την ΑΕΚ, εκτός ο Σιέλης

Χωρίς νέα αγωνιστικά προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας τέθηκε ξανά ο Ανδρούτσος, ο οποίος επέστρεψε μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την Εθνική ομάδα και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της Τρίτης. Η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους, με τους Κρητικούς να ανεβάζουν σταδιακά ρυθμούς ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης.

Αντίθετα, ο Σιέλης δεν προπονήθηκε, καθώς αισθάνθηκε εκ νέου ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Ο αμυντικός του ΟΦΗ είχε μείνει εκτός και από τα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου για τον ίδιο λόγο, ενώ την Τρίτη ακολούθησε θεραπεία στο ΒΑΚ. Η κατάστασή του αναμένεται να επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Από την προπόνηση απουσίασαν επίσης οι Αποστολάκης, Κωστούλας και Θεοδοσουλάκης, οι οποίοι βρίσκονται με την Εθνική Ελπίδων για την αποψινή αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία.