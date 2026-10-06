· Ντιτρόιτ Πίστονς · Φοίνιξ Σανς

NBA Preseason: Μπρουκς και Κόλινς πιάστηκαν στα χέρια μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης (video)

Μπορεί να πρόκειται για αγώνα preseason, όμως Ντίλον Μπρουκς και Τζον Κόλινς φρόντισαν να ανεβάσουν από νωρίς την ένταση, καθώς πιάστηκαν στα χέρια μόλις πέντε λεπτά μετά το τζάμπολ.

NBA Preseason: Μπρουκς και Κόλινς πιάστηκαν στα χέρια μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης (video)
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Μπορεί τα παιχνίδια της preseason στο NBA να έχουν περισσότερο προπονητικό χαρακτήρα, ωστόσο η ένταση δεν έλειψε από την αναμέτρηση των Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Φοίνιξ Σανς.

Μόλις στο πέμπτο λεπτό του αγώνα, ο Ντίλον Μπρουκς και ο Τζον Κόλινς πρωταγωνίστησαν σε ένα θερμό επεισόδιο, με τους δύο παίκτες να έρχονται στα χέρια.

Όλα ξεκίνησαν από μια μονομαχία για τη διεκδίκηση του ριμπάουντ, με τους δύο παίκτες να σπρώχνονται για καλύτερη θέση. Η κατάσταση, όμως, ξέφυγε όταν ο Μπρουκς έκανε ένα σκληρό φάουλ στον Κόλινς.

Ο άσος των Σανς αντέδρασε έντονα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι δύο παίκτες ήρθαν στα χέρια, πριν επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και τους χωρίσουν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Πίστονς πήραν τη νίκη με 109-107, έχοντας ως κορυφαίο τον Ρόναλντ Χόλαντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους.

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