Άρσεναλ: Ετοιμάζει πρόταση για αριστερό εξτρέμ - Ήταν συμπαίκτης του Τζόλη

Στο μεταγραφικό παζάρι για εξτρέμ φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να βγει η Άρσεναλ την περίοδο του Ιανουαρίου και έχει «κυκλώσει» την περίπτωση ενός πρώην συμπαίκτη του Χρήστου Τζόλη που αγωνιζόταν μαζί του στην Μπριζ.

Λόγος γίνεται για τον Νορβηγό αριστερό - κυρίως - εξτρέμ Αντόνιο Νούσα, ο οποίος αγωνίζεται στην Bundesliga για λογαριασμό της Λειψίας.

Οι «Gunners» φέρεται να ετοιμάζουν αρχική προσφορά ύψους 34 εκατ. λιρών για τον 21χρονο, αν και η Λειψία φέρεται να ζητά περίπου 55 εκατ. λίρες, όπως αναφέρει η εφημερίδα London Standard.

Έτσι, εντείνεται ο ανταγωνισμός για τον Χρήστο Τζόλη στο αριστερό φτερό της επίθεσης της Άρσεναλ παρά το δυναμικό του ξεκίνημα στη σεζόν. Μετά τη φυγή του Μαρτινέλι δεν υπάρχει καθαρόαιμος αριστερός εξτρέμ στο ρόστερ, εκτός από τον Έλληνα επιθετικό, με τον Αρτέτα να χρησιμοποιεί και τον Έζε εκεί ενίοτε.