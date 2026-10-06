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Μπαρτσελόνα: Συμφωνία με Ραφίνια για νέο συμβόλαιο έως το 2030

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Ραφίνια, καθώς έχει συμφωνήσει με τους Καταλανούς για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Μπαρτσελόνα: Συμφωνία με Ραφίνια για νέο συμβόλαιο έως το 2030
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Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει για τα επόμενα χρόνια στο «Καμπ Νόου» τον αρχηγό της και βασικό πρωταγωνιστή του Χάνσι Φλικ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μπλαουγκράνα» έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Ραφίνια για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Βραζιλιάνου άσου έχει ισχύ μέχρι το 2028, ωστόσο η διοίκηση της Μπαρτσελόνα αποφάσισε να προχωρήσει στην πρόωρη ανανέωσή του, επιβραβεύοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του.

Έτσι, ο Ραφίνια αναμένεται να παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης μέχρι τον Ιούνιο του 2030, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του αγωνιστικού πλάνου των Καταλανών για τα επόμενα χρόνια.

Ο Βραζιλιάνος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας ήδη σημειώσει 14 γκολ στα πρώτα οκτώ παιχνίδια, ενώ συνολικά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα μετρά 89 γκολ και 62 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την κομβική του παρουσία στην ομάδα.

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