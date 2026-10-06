Πρωινό shootaround για τον ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με την Μπόσνα (pics)

Στους ρυθμούς της αναμέτρησης με την Μπόσνα για την 2η αγωνιστική του EuroCup κινείται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο Σαράγεβο για το αποψινό παιχνίδι (06/10, 20:30).

Οι «ασπρόμαυροι» πραγματοποίησαν το πρωινό τους χαλάρωμα την Τρίτη, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει κυρίως σουτ και τακτική προσαρμογή.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο μοναδικός σίγουρος απόντας είναι ο Νίκος Χουγκάζ. Αντίθετα, ο Μπριν Ταϊρί επιστρέφει στην αποστολή έχοντας ξεκουραστεί μετά την απουσία του στη Μύκονο, ενώ κανονικά υπολογίζεται και ο Κλιφ Ομορούγι, με τη συμμετοχή του να ξεκαθαρίζει την τελευταία στιγμή.

Τέλος, από τους 14 παίκτες που βρίσκονται στη Βοσνία, το τεχνικό επιτελείο θα χρειαστεί να «κόψει» δύο για την τελική δωδεκάδα λίγο πριν το τζάμπολ.