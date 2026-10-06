· Μπόσνια Σαράγεβο · ΠΑΟΚ

Πρωινό shootaround για τον ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με την Μπόσνα (pics)

Το πρωινό του χαλάρωμα στη «Zetra Arena» πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Μπόσνα Σαράγεβο για την 2η αγωνιστική του EuroCup.

Πρωινό shootaround για τον ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με την Μπόσνα (pics)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στους ρυθμούς της αναμέτρησης με την Μπόσνα για την 2η αγωνιστική του EuroCup κινείται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο Σαράγεβο για το αποψινό παιχνίδι (06/10, 20:30).

Οι «ασπρόμαυροι» πραγματοποίησαν το πρωινό τους χαλάρωμα την Τρίτη, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει κυρίως σουτ και τακτική προσαρμογή.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο μοναδικός σίγουρος απόντας είναι ο Νίκος Χουγκάζ. Αντίθετα, ο Μπριν Ταϊρί επιστρέφει στην αποστολή έχοντας ξεκουραστεί μετά την απουσία του στη Μύκονο, ενώ κανονικά υπολογίζεται και ο Κλιφ Ομορούγι, με τη συμμετοχή του να ξεκαθαρίζει την τελευταία στιγμή.

Τέλος, από τους 14 παίκτες που βρίσκονται στη Βοσνία, το τεχνικό επιτελείο θα χρειαστεί να «κόψει» δύο για την τελική δωδεκάδα λίγο πριν το τζάμπολ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για το κρίσιμο ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία

18:04 NBA

Ενδιαφέρον από άλλες ομάδες του NBA για την περίπτωση του Μπρόνι Τζέιμς

17:42 ΣΠΟΡ

Βασιλιάς στο Πεκίνο ο Τζόκοβιτς - 102ος τίτλος στην καριέρα του θρυλικού «Νόλε»

17:30 ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ο Μάικ Τάισον αγόρασε σπίτι 4.740 τετραγωνικών για 3 εκατομμύρια - Μετά από 30 χρόνια η αξία της τριπλασιάστηκε

17:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σάκοτα: «Απαιτείται να δείξουμε απόλυτη προσοχή στη διοργάνωση»

17:17 EUROLEAGUE

Ψάχνει νέους επενδυτές η Παρί - Στο τραπέζι και η πώληση του συλλόγου

17:11 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα για τους κατόχους διαρκείας

17:03 EUROLEAGUE

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

16:52 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο η προπόνηση ενόψει Φενέρ - Ατομικό ο Ερνανγκόμεθ

16:51 ONSPORTS

SLASH Ft. Myles Kennedy & The Conspirators στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

16:49 SUPER LEAGUE

Super League 2: Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής - Στο Μαρκόπουλο το Μαρκό - ΑΕΛ

16:45 EUROLEAGUE

Ευρωλίγκα: Τι σημαίνει για τις ομάδες το να γίνουν franchises;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας