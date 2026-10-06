Ρεάλ Μαδρίτης: Ατομικό πρόγραμμα για τον Εμπαπέ - Κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει Βιγιαρεάλ

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, που τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα με την Τουρκία στις 25 Σεπτεμβρίου, επέστρεψε τη Δευτέρα (5/10) σε ατομικές προπονήσεις κι ελπίζει να αγωνιστεί ξανά το ερχόμενο Σάββατο (10/10) με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

«Ο επιθετικός συνεχίζει τη διαδικασία αποθεραπείας του με στόχο να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του Σαββάτου απέναντι στη Βιγιαρεάλ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της La Liga», αναφέρει η Ρεάλ στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Ο Εμπαπέ, όπως διευκρινίζει η Ρεάλ, «πραγματοποίησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης αργά το απόγευμα στη Ciudad Real Madrid (το προπονητικό κέντρο των Μαδριλένων), δουλεύοντας τόσο μέσα στις εγκαταστάσεις όσο και στο γήπεδο, όπου προπονήθηκε με και χωρίς την μπάλα».

Ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη πετύχει 7 γκολ στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται προς το παρόν μόλις στην 4η θέση της βαθμολογίας, 6 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.