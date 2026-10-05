Τριγμοί στη Ρεάλ Μαδρίτης; Το story του Εμπαπέ που πικάρει τον Μουρίνιο - Βίντεο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχώρησε από την Εθνική Γαλλίας στο ντεμπούτο του Ζιντάν στον πάγκο λόγω τραυματισμού στο γόνατο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους φίλους των «Τρικολόρ» αλλά και στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης που αναμφίβολα δεν θα ήθελαν να στερηθούν της υπηρεσίες του Γάλλου σουπερσταρ.

Λίγες ημέρες αργότερα ο Εμπαπέ, αφού είχε αποχωρήσει από την Γαλλία, εθεάθη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με τη σύντροφό του, Έστερ Εξποσίτο στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να σηκωθεί θύελλα αντιδράσεων τόσο από τους Γάλλους όσο και από τους «Μερένχες».

Σαν να μην έφτανε αυτή η συγκυρία, ο Εμπαπέ ανέβασε ένα στορυ στα social media προκαλώντας - ενδεχομένως άθελά του - τριγμούς στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ισπανικό Τύπο να τον κριτικάρει έντονα.

Ο Εμπαπέ, την Κυριακή (04/10) δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο όπως φαίνεται κάνει ποδήλατο. Κάτι πολύ αθώο θα έλεγε κανείς, ωστόσο έρχεται σε πλήρη αντιπαραβολή με τα θέλω του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, την περασμένη εβδομάδα παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Bet It Drives» και μεταξύ άλλων δήλωσε πως δεν θέλει οι ποδοσφαιριστές του να κάνουν ποδήλατο, διότι ρισκάρουν να τραυματιστούν και να μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης.

«Δυστυχώς, ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να κάνει ποδήλατο. Ακόμα κι αν το κάνει κρυφά από τον σύλλογο. Δεν με νοιάζει το συμβόλαιό του. Κοιτάζω πόσο σοβαρά παίρνει ο παίκτης τη δουλειά του. Αν πέσεις, μπορεί να χάσεις τρία παιχνίδια, ή χειρότερα, μπορεί να σπάσεις ένα πόδι. Ή ίσως απλώς μια μελανιά, αλλά αυτή η μελανιά σε εμποδίζει να είσαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα», εξήγησε ο Πορτογάλος προπονητής.

Ο Ισπανικός Τύπος έκανε αμέσως τη σύνδεση και κατηγορεί τον Εμπαπέ πως με αυτό το στορυ πικάρει ευθέως τον Ζοσέ Μουρίνιο και αποτελεί πρόκληση του ποδοσφαιριστή προς τον προπονητή.

Σίγουρα ενδέχεται το στόρυ να είναι καθαρά κάτι που έχει να κάνει με ατυχές timing, ή ακόμα ο Γάλλος να μην είχε διαβάσει καν τη συνέντευξη του προπονητή του, ωστόσο όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά και οι Ισπανοί δε δίνουν στον Εμπαπέ το πλεονέκτημα της αμφιβολίας.