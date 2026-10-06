Νέο σκάνδαλο της FIFA: Αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Κονγκό στο Μουντιάλ

Η FIFA φαίνεται να γνώριζε για την παρατυπία ωστόσο επέτρεψε κανονικά στον τερματοφύλακα του Κονγκό να αγωνιστεί 

Νέο σκάνδαλο της FIFA: Αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Κονγκό στο Μουντιάλ
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Ακόμα ένα σκάνδαλο της FIFA έρχεται στο φως της δημοσιότητας μερικούς μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ - Καναδά - Μεξικού και αφορά την αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε προκριματικό αγώνα πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τόσο των New York Times όσο και της Le Monde o τερματοφύλακας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Λιονέλ Μπάσι δεν είχε συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα που έπρεπε προκειμένου να αγωνιστεί στον αγώνα απέναντι στη Τζαμάικα, που ήταν ο αγώνας που έκρινε την πρόκριση του Κονγκό στο Μουντιάλ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να κρίνεται αντικανονική.

Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως η FIFA γνώριζε για την παράτυπη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή ωστόσο συνειδητά το αψήφησε χωρίς να παρέμβει, καθιστώντας ακόμα μεγαλύτερο το σκάνδαλο αλλά και την κατακραυγή.

Το Μουντιάλ του 2026 είχε επισκιαστεί από το σκάνδαλο της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν που έπειτα από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, η FIFA ακύρωσε την ποινή του ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ και αγωνίστηκε κανονικά στην επόμενη αναμέτρηση, απέναντι στο Βέλγιο.

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