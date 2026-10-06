Αυτή είναι η νέα τηλεοπτική «στέγη» του NBA στην Ελλάδα

Το Disney+ εξασφάλισε μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του NBA και θα μεταδίδει επιλεγμένους αγώνες από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη στην Ελλάδα.

Αυτή είναι η νέα τηλεοπτική «στέγη» του NBA στην Ελλάδα
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Νέα εποχή για τους φίλους του NBA στην Ελλάδα, καθώς η συνδρομητική πλατφόρμα Disney+, μέσω της συνεργασίας της με το ESPN φέρνει τον «μαγικό κόσμο» στις οθόνες των συνδρομητών της στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα η δημοφιλής πλατφόρμα εξασφάλισε ένα μέρος των αγώνων για τη σεζόν 2026-27, με το πακέτο να καλύπτει επιλεγμένα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, 24 αγώνες των playoffs, καθώς και τους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

Επιπλέον, το Disney+ θα προβάλει κατ' αποκλειστικότητα τους μεγάλους Τελικούς του NBA για τις σεζόν 2026/27, 2028/29, 2030/31, 2032/33 και 2034/35, όπως επίσης το Draft, το All-Star Game και το Summer League.

Παράλληλα, το YouTube βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την εξαγορά των περιφερειακών δικαιωμάτων 20 έως 25 ομάδων του NBA έναντι ποσού που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ παράλληλα εξετάζει και την απόκτηση δικαιωμάτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.

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