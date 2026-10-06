Προθεσμία 30 ημερών της Euroleague για βελτιωμένη πρόταση του ΝΒΑ - Καταψήφιση ζήτησε ο Ολυμπιακός

Η συνάντηση μεταξύ των μετόχων της Euroleague και ανθρώπων του ΝΒΑ που έλαβε χώρα στο Κόμο της Ιταλίας ολοκληρώθηκε, ωστόσο δεν βγήκε λευκός καπνός.

Οι μέτοχοι της Euroleague παρουσιάστηκαν κατά συντριπτική πλειοψηφία αρνητικοί στην πρόταση του ΝΒΑ, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Onsports.gr μέσα από την διαδικτυακή εκπομπή «Μπιφ» οι μέτοχοι των Ευρωπαϊκών συλλόγων έδωσαν προθεσμία 30 ημερών στους εκπροσώπους του ΝΒΑ προκειμένου να επανέλθουν με καλύτερη οικονομικά πρόταση, ώστε να συζητηθεί εκ νέου η πιθανότητα συνεργασίας των δύο πλευρών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολυμπιακός, η Μπασκόνια αλλά και η Μπαρτσελόνα φέρεται να ζήτησαν άμεση ψηφοφορία προκειμένου να καταψηφιστεί επιτόπου η πρόταση του ΝΒΑ και να μη υπάρξει η 30ημερη παράταση.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός μαζί με την Φενέρμπαχτσε, την Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν Μονάχου επέμειναν για την επαναδιαπραγμάτευση, με τη θέση τους τελικά να είναι αυτή που υπερίσχυσε.