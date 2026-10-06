· Ολυμπιακός

Προθεσμία 30 ημερών της Euroleague για βελτιωμένη πρόταση του ΝΒΑ - Καταψήφιση ζήτησε ο Ολυμπιακός

Ακόμα δύο ομάδες ζήτησαν μαζί με τον Ολυμπιακό να καταψηφιστεί άμεσα η πρόταση του ΝΒΑ

Γιάννης Κουβόπουλος

Προθεσμία 30 ημερών της Euroleague για βελτιωμένη πρόταση του ΝΒΑ - Καταψήφιση ζήτησε ο Ολυμπιακός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συνάντηση μεταξύ των μετόχων της Euroleague και ανθρώπων του ΝΒΑ που έλαβε χώρα στο Κόμο της Ιταλίας ολοκληρώθηκε, ωστόσο δεν βγήκε λευκός καπνός.

Οι μέτοχοι της Euroleague παρουσιάστηκαν κατά συντριπτική πλειοψηφία αρνητικοί στην πρόταση του ΝΒΑ, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Onsports.gr μέσα από την διαδικτυακή εκπομπή «Μπιφ» οι μέτοχοι των Ευρωπαϊκών συλλόγων έδωσαν προθεσμία 30 ημερών στους εκπροσώπους του ΝΒΑ προκειμένου να επανέλθουν με καλύτερη οικονομικά πρόταση, ώστε να συζητηθεί εκ νέου η πιθανότητα συνεργασίας των δύο πλευρών.

Δείτε ζωντανά το «Μπιφ»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολυμπιακός, η Μπασκόνια αλλά και η Μπαρτσελόνα φέρεται να ζήτησαν άμεση ψηφοφορία προκειμένου να καταψηφιστεί επιτόπου η πρόταση του ΝΒΑ και να μη υπάρξει η 30ημερη παράταση.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός μαζί με την Φενέρμπαχτσε, την Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν Μονάχου επέμειναν για την επαναδιαπραγμάτευση, με τη θέση τους τελικά να είναι αυτή που υπερίσχυσε.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Συμφωνία με Ραφίνια για νέο συμβόλαιο έως το 2030

15:03 EUROLEAGUE

Προθεσμία 30 ημερών της Euroleague για βελτιωμένη πρόταση του ΝΒΑ - Άμεση καταψήφιση ζήτησε ο Ολυμπιακός και... δε του βγήκε

14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην αγορά για αριστερό εξτρέμ βγαίνει η Άρσεναλ - Ήταν συμπαίκτης με τον Τζόλη

14:47 NBA

NBA Preseason: Μπρουκς και Κόλινς πιάστηκαν στα χέρια μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης (video)

14:33 ΣΠΟΡ

Τέλος η σεζόν για τον Σίνερ - «Πρέπει να σκεφτώ μακροπρόθεσμα την καριέρα μου»

14:22 ONSPORTS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΜΠΙΦ | Κέρδισε την επίσημη φανέλα της Ελλάδας

14:15 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ντεσπόντοφ

13:48 ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Ηχηρό» και ξεκάθαρο «όχι» στην πρόταση του ΝΒΑ

13:47 EUROLEAGUE

Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοτουρκικές «μάχες» - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

13:30 STORIES

ΜΠΙΦ LIVE, S2E2: Οι εξελίξεις απ' το Κόμο, το πρόγραμμα φωτιά, οι ευρωπαϊκές μάχες και δώρο έκπληξη

13:19 ONSPORTS

Ημέρα «Μίμης Δομάζος»: Παίζουμε μπάλα στη Λεωφόρο!

13:11 NBA

Αντετοκούνμπο: «Κολακευτικό το σχόλιο του Σπόλστρα αλλά απέχω πολύ από τον Μάτζικ Τζόνσον»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας