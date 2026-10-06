Super League 2: Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής - Στο Μαρκόπουλο το Μαρκό - ΑΕΛ

Στη δράση επιστρέφει η Super League 2 με την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις και κορυφώνεται με το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στη Μαρκό και την ΑΕΛ.

Το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου που είναι πρώτο και μετρά μόνο νίκες στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, υποδέχεται τους «βυσσινί» σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

14:45 Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Σερρών)

15:00 Athens Kallithea - Πανθρακικός («Γρ. Λαμπράκης»)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

13:00 Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου (Γήπεδο Ερμούπολης)

14:45 Μαρκό - ΑΕΛ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

15:00 Αν. Καρδίτσας - Ζάκυνθος (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος (Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

18:00 Ολυμπιακός Β' - Αστέρας Β' AKTOR (Εγκαταστάσεις Ρέντη)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

14:45 Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Πανιωνίου)