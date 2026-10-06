Ψάχνει νέους επενδυτές η Παρί - Στο τραπέζι και η πώληση του συλλόγου

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στο διοικητικό τοπίο της Παρί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «L'Équipe», ο γαλλικός σύλλογος της EuroLeague εξετάζει εδώ και έναν χρόνο τις προοπτικές διεύρυνσης της μετοχικής του βάσης, έχοντας αναθέσει στην επενδυτική τράπεζα Evercore την αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, η εμπλοκή του τραπεζικού κολοσσού τροφοδοτεί τα σενάρια που θέλουν τους νυν ιδιοκτήτες να συζητούν ακόμη και την πλήρη παραχώρηση των μετοχών της ομάδας.

Οι διεργασίες αυτές έρχονται στο φως τη στιγμή που η ηγεσία της EuroLeague ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή της στο Κόμο για το μέλλον της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας πως η Παρί προετοιμάζει ενεργά την επόμενη μέρα.