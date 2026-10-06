Μάικ Τάισον: Αγόρασε σπίτι 4.740 τετραγωνικών για 3 εκατομμύρια - Πώς τριπλασίασε την αξία του

Μια επένδυση που έκανε ο Μάικ Τάισον πριν από τρεις δεκαετίες βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ. Η πολυτελής έπαυλη που ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας απέκτησε το 1996 έναντι περίπου 3 εκατ. δολαρίων στο Κονέκτικατ διατίθεται πλέον προς πώληση για 9,9 εκατ. δολάρια.

Η τεράστια ιδιοκτησία βρίσκεται στο Φάρμινγκτον, σε έκταση περίπου 17,6 στρεμμάτων, και καλύπτει περίπου 4.740 τετραγωνικά μέτρα. Η σημερινή ζητούμενη τιμή είναι σχεδόν τριπλάσια από το ποσό που είχε καταβάλει ο Τάισον, αν και πρόκειται για τιμή αγγελίας και όχι για ολοκληρωμένη πώληση.

19 υπνοδωμάτια, επτά κουζίνες και ιδιωτικό κλαμπ

Η κατοικία κάθε άλλο παρά μια συνηθισμένη πολυτελής έπαυλη είναι. Διαθέτει 19 υπνοδωμάτια, επτά κουζίνες, καζίνο, αίθουσα πούρων και ιδιωτικό νυχτερινό κλαμπ με την ονομασία «Club TKO», το οποίο δημιουργήθηκε την εποχή που ζούσε εκεί ο Τάισον, παραπέμποντας στο περίφημο τεχνικό νοκ άουτ.

Στο εσωτερικό υπάρχει επίσης επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης, ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου, χώροι παιχνιδιών και εγκαταστάσεις για αθλητικές δραστηριότητες. Το συγκρότημα διαθέτει ακόμη εσωτερική και εξωτερική πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο, χώρο μασάζ και κομμωτήριο.

Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν παιδική χαρά, γήπεδα και λίμνη με προβλήτα, ενώ η ιδιοκτησία διαθέτει και ελικοδρόμιο, διευκολύνοντας την πρόσβαση προς τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη.

Από τον Τάισον στον 50 Cent

Ο Μάικ Τάισον κράτησε την έπαυλη για επτά χρόνια. Το 2003 την πούλησε στον ράπερ 50 Cent έναντι 4,1 εκατ. δολαρίων. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε το ακίνητο ως επένδυση και συνδέθηκε ιδιαίτερα με αυτό, καθώς εκεί ηχογραφήθηκε το άλμπουμ του The Massacre, που κυκλοφόρησε το 2005.

Το 2019 η ιδιοκτησία πέρασε στα χέρια των Casey και Shera Askar, οι οποίοι την αγόρασαν έναντι 2,9 εκατ. δολαρίων. Το ζευγάρι προχώρησε στη συνέχεια σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, επενδύοντας περισσότερα από 3 εκατ. δολάρια για την αναβάθμιση του ακινήτου.

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες αποφάσισαν να βγάλουν την έπαυλη στην αγορά καθώς τα επτά παιδιά τους έχουν μεγαλώσει και η χρήση του τεράστιου συγκροτήματος έχει περιοριστεί.

Η τιμή των 9,9 εκατ. δολαρίων την τοποθετεί πολύ ψηλά για τα δεδομένα της περιοχής και, σύμφωνα με τη La Nación, ξεπερνά σημαντικά το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης κατοικίας στην περιοχή του Χάρτφορντ.