ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα για τους κατόχους διαρκείας

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε πως τα εισιτήρια για το σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn» (20/10, 22:00) τίθενται στην κυκλοφορία από την Τετάρτη (07/10) στις 16:00, αποκλειστικά και μόνο για τους κατόχους διαρκείας.

Η ζήτηση αναμένεται πρωτοφανής, με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας να ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του για να υποδεχθεί τη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού football.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι ξεκίνησε η διαδικασία εξασφάλισης των θέσεων για την αναμέτρηση ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027, οι οποίοι δεν είχαν προχωρήσει στην αγορά του League Phase Pass.

Στους συγκεκριμένους κατόχους διαρκείας έχουν ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα προσωπικά links πληρωμής, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους για τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεάλ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αποτελεί έναρξη της γενικής προπώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα. Πρόκειται αποκλειστικά για τη δυνατότητα των συγκεκριμένων κατόχων διαρκείας να ολοκληρώσουν την αγορά της θέσης τους, διατηρώντας την προτεραιότητά τους.

Επισημαίνεται ότι κάθε χρήστης θα μπορεί να αγοράσει ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Το link πληρωμής θα παραμείνει ενεργό για 24 ώρες από την αποστολή του.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι διαρκείας που έχουν λάβει το σχετικό e-mail να ελέγξουν έγκαιρα το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να ολοκληρώσουν την πληρωμή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη στις 16:00.

Υπενθυμίζουμε ότι:

• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4».