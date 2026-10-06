Παναθηναϊκός AKTOR: Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο η προπόνηση ενόψει Φενέρ - Ατομικό ο Ερνανγκόμεθ

Θετικά νέα μετά από καιρό είχε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην προπόνηση που πραγματοποίησε την Τρίτη (6/10) ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Telekom Center Athens.

Ο Σέρβος προπονητής είδε τους Μουσταφά Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο να ακολουθούν σε φουλ ρυθμούς το πρόγραμμα και εφόσον προπονηθούν και την Τετάρτη (7/10), είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται στη 12άδα της αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (8/10, 21:15).

Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό έκανε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός αποστολής από το ματς με την τουρκική ομάδα.

Στα... πιτς παραμένουν οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν, για τους οποίους θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του την επόμενη εβδομάδα.