Βασιλιάς στο Πεκίνο ο Τζόκοβιτς - 102ος τίτλος στην καριέρα του θρυλικού «Νόλε»

Βασιλιάς στο Πεκίνο ξανά ο ανίκητος Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος μύθος σήκωσε το 102ο τρόπαιο της καριέρας του, διευρύνοντας το μυθικό του αήττητο ρεκόρ (34-0) στην Κίνα.

Βασιλιάς στο Πεκίνο ο Τζόκοβιτς - 102ος τίτλος στην καριέρα του θρυλικού «Νόλε»
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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το China Open φτάνοντας τους 102 τίτλους καριέρας, μετά την αποχώρηση του τραυματία Άλεξ ντε Μινόρ στον τελικό.

Ο Σέρβος παρέμεινε στην κορυφή, φτάνοντας τις 34 συνεχόμενες νίκες στην κινεζική πρωτεύουσα και κατακτώντας το 7ο σχετικό τρόπαιο της καριέρας του. Έτσι διεύρυνε το ιστορικό του ρεκόρ με τουλάχιστον έναν τίτλο ATP για 21 διαδοχικά έτη, εξέλιξη που τον επαναφέρει στο Νο.8 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο τελικός ολοκληρώθηκε πρόωρα στο 7-6(3), 0-1 υπέρ του Σέρβου, όταν ο Άλεξ ντε Μινόρ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηρό. Ο Αυστραλός απολογήθηκε στο κοινό κατά την απονομή, ενώ ο Τζόκοβιτς εξέφρασε τη συμπαράστασή του, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εβδομάδα που τον επανέφερε στο δρόμο των επιτυχιών.

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