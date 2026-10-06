EuroLeague: «Κλείδωσε» στη Λεμεσό η νέα έδρα της Μακάμπι - Όλα τα δεδομένα για την παρουσία φιλάθλων
«Ο κύβος ερρίφθη» και η Κύπρος θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τα εντός έδρας παιχνίδια της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού να ανοίγει τις πύλες του για τους αγώνες της EuroLeague.
Λύση στο πρόβλημα της έδρας για τα παιχνίδια της EuroLeague φαίνεται να βρίσκει η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Ισραήλ και την Κύπρο, το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού θα φιλοξενεί τα εντός της ομάδας στην EuroLeague.
Η «Ομάδα του Λαού», λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αναζητούσε μια πιο σταθερή λύση και έπειτα από επαφές που είχε ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Σιμόν Μιζράχι με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, η «χρυσή» τομή βρέθηκε και το deal μοιάζει να ολοκληρώνεται.
Το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα του Όντεντ Κάτας είναι χωρητικότητας 6.000 θεατών, ενώ για λόγους ασφαλείας, η ανώτατη χωρητικότητα θα περιοριστεί στους 4.500 φιλάθλους, εκ των οποίων οι 3.000 θα ταξιδεύουν από το Ισραήλ και οι 1.500 θα είναι Κύπριοι φίλαθλοι.
Τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται δρακόντεια, καθότι η αστυνομία θα αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο του σταδίου 24 ώρες πριν από κάθε τζάμπολ, ενώ τα μέτρα θα είναι ακόμα πιο αυστηρά στις αναμετρήσεις με τις τουρκικές ομάδες.
Η πρεμιέρα της Μακάμπι στη νέα της έδρα αναμένεται στις 22 Οκτωβρίου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.