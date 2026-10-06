EuroLeague: «Κλείδωσε» στη Λεμεσό η νέα έδρα της Μακάμπι - Όλα τα δεδομένα για την παρουσία φιλάθλων

Λύση στο πρόβλημα της έδρας για τα παιχνίδια της EuroLeague φαίνεται να βρίσκει η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Ισραήλ και την Κύπρο, το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού θα φιλοξενεί τα εντός της ομάδας στην EuroLeague.

Η «Ομάδα του Λαού», λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αναζητούσε μια πιο σταθερή λύση και έπειτα από επαφές που είχε ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Σιμόν Μιζράχι με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, η «χρυσή» τομή βρέθηκε και το deal μοιάζει να ολοκληρώνεται.

Το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα του Όντεντ Κάτας είναι χωρητικότητας 6.000 θεατών, ενώ για λόγους ασφαλείας, η ανώτατη χωρητικότητα θα περιοριστεί στους 4.500 φιλάθλους, εκ των οποίων οι 3.000 θα ταξιδεύουν από το Ισραήλ και οι 1.500 θα είναι Κύπριοι φίλαθλοι.

Τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται δρακόντεια, καθότι η αστυνομία θα αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο του σταδίου 24 ώρες πριν από κάθε τζάμπολ, ενώ τα μέτρα θα είναι ακόμα πιο αυστηρά στις αναμετρήσεις με τις τουρκικές ομάδες.

Η πρεμιέρα της Μακάμπι στη νέα της έδρα αναμένεται στις 22 Οκτωβρίου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.