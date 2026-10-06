Super League: Έγινε η συνάντηση για τη μελέτη της κεντρικής διαχείρισης - Τότε θα παρθεί η απόφαση

Σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (06/10) με αντικείμενο το μοντέλο κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League.

Στη συνάντηση συμμετείχε η ομάδα εργασίας, στην οποία έδωσε το «παρών» ο Γιάννης Αλαφούζος, μαζί με εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΚ, Asteras AKTOR, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Από την πλευρά των συμβουλευτικών εταιρειών συμμετείχαν εκπρόσωποι της Deloitte και της PwC.

Στο τραπέζι τέθηκε η μελέτη για την πιθανή εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης στα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να εξετάζουν τα δεδομένα και τις προοπτικές ενός τέτοιου μοντέλου.

Η τελική απόφαση, πάντως, δεν λαμβάνεται σε επίπεδο της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας, καθώς το ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League.

Η ανακοίνωση της Super League

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Super League και εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΚ, Asteras Aktor, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους των εταιρειών Deloitte και PwC.

Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση, σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης, θα πραγματοποιηθεί θεσμικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, στην προσεχή του συνεδρίαση».