Μέσι: «Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, θα σας θυμάμαι για πάντα»

Η στιγμή για ένα ιστορικό «αντίο» πλησιάζει. Ο Λιονέλ Μέσι μετρά αντίστροφα για την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Αργεντινής, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10) η «Αλμπισελέστε» θα αντιμετωπίσει το Μπενίν σε φιλική αναμέτρηση στο «Μονουμεντάλ».

Ο Μέσι είχε προαναγγείλει την απόφασή του μέσω ανοιχτής επιστολής, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να κλείσει τον κύκλο του με την Αργεντινή, έπειτα από μια μυθική διαδρομή γεμάτη τίτλους και ιστορικές στιγμές.

Πριν από τον τελευταίο του χορό στο «Μονουμεντάλ», ο 39χρονος πλέον άσος έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσω του λογαριασμού της Adidas, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους συμπατριώτες του.

«Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Η περηφάνια μου. Η ζωή μου. Σας ευχαριστω που με αγαπήσατε τόσο. Θα σας θυμάμαι για πάντα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει την πορεία του με την εθνική ομάδα και το παιχνίδι στο Μπουένος Άιρες αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της χώρας του.