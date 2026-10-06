Σάκοτα: «Απαιτείται να δείξουμε απόλυτη προσοχή στη διοργάνωση»

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία την Τρίτη (7/10, 19:30) ανοίγει την αυλαία των φετινών υποχρεώσεών της στο Basketball Champions League.

Η «Βασίλισσα» υποδέχεται στη «SUNEL Arena» τη Σάλον Βίλπας, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθειά της στη διοργάνωση και να θέσει από νωρίς τις βάσεις για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί στην ομάδα για τη φετινή σεζόν, τόσο από τον ίδιο όσο και από τους παίκτες του.

Ο έμπειρος τεχνικός γνωρίζει πως η πρεμιέρα κρύβει τις δικές της απαιτήσεις, με την ΑΕΚ να καλείται να παρουσιάσει το αγωνιστικό πρόσωπο που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στο Basketball Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκοτα

«Ξεκινάμε τους αγώνες μας στο BCL, όπου πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες και δεν το κρύβουμε. Θα επιδιώξουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Για εμάς είναι ο πολύ μεγάλος στόχος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που εφέτος υπάρχει και η μεγάλη πρόκληση προς το τέλος της διαδρομής.

Στην παρούσα φάση, όμως, πρέπει να κοιτάμε πιο κοντά. Προέχει να κατακτήσουμε την πρώτη θέση του Ομίλου μας στην κανονική περίοδο. Και αυτή η διαδικασία απαιτεί σοβαρότητα και ταπεινότητα. Εννοείται, πώς πρέπει να έχουμε ενθουσιασμό.

Όπως είναι φυσικό, δεν έχουμε πλήρη εικόνα από τις περισσότερες ομάδες, που αντιμετωπίζουμε. Για τη Σαλόν Βίλπας έχουμε παραπάνω πληροφορίες, διότι συμμετείχε στην προκριματική φάση. Μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι από τη στιγμή, που άφησε εκτός συνέχειας τρεις ομάδες. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, που έκανε. Η Σαλόν διαθέτει ένα αξιόλογο ρόστερ, από το οποίο ξεχωρίζουν κυρίως δύο παίκτες, αλλά και ένας “ρούκι”, που το μέλλον του ανήκει…

Ξαναλέω λοιπόν… Απαιτείται να δείξουμε απόλυτη προσοχή και το δέοντα σεβασμό στη διοργάνωση».