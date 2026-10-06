Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή των Meet & Greet

Μια ξεχωριστή εμπειρία για τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR επαναφέρει η ΚΑΕ, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να έρθει ακόμη πιο κοντά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στα μεγάλα ονόματα της ομάδας.

Όπως ανακοίνωσε το «τριφύλλι», τα δημοφιλή meet & greet επιστρέφουν, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά τον πολύπειρο τεχνικό, αλλά και τους αστέρες των «πράσινων».

Πρόκειται για μια δράση που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο και επιστρέφει, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της ομάδας με τους φιλάθλους της.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή των Meet & Greet, μίας ξεχωριστής εμπειρίας που φέρνει τους φιλάθλους ακόμα πιο κοντά στην ομάδα και τους ανθρώπους της, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μοιραστούν μοναδικές στιγμές μαζί τους στο «σπίτι» μας.

Στο πρώτο Meet & Greet της νέας σεζόν, το οποίο θα λάβει χώρα στο Business Lounge (Level 4) του Telekom Center Athens, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους Φραγκίσκο Αλβέρτη, Μάικ Μπατίστ και Κώστα Σλούκα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Fenerbahce Tarfin Istanbul (08/10/2026).

Εισιτήρια για το Meet & Greet

Για την αγορά των εισιτηρίων εξασφάλισε τη συμμετοχή σου μέσω του more.com.Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνεται φαγητό στο Business Lounge, καθώς και έκπτωση 15% σε επιλεγμένα προϊόντα του PAOSHOP, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το τέλος του αγώνα και κατά τη διάρκεια του Meet & Greet. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν απευθείας στο PAOSHOP, σχετικά με τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται η έκπτωση.

Σημαντικές πληροφορίες για τη συμμετοχή και τη διαδικασία:

• Για τη συμμετοχή στο Meet & Greet είναι απαραίτητη η κατοχή εισιτηρίου για την εκάστοτε αναμέτρηση.• Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει μαζί του το εισιτήριο του Meet & Greet, το οποίο θα σκανάρεται κατά την προσέλευσή του στο Business Lounge, προκειμένου να παραλάβει το ειδικό βραχιολάκι εισόδου.• Το βραχιόλι θα είναι απαραίτητο τόσο για την πρόσβαση στο Business Lounge (Level 4), όσο και για τη χρήση της έκπτωσης 15% στα επιλεγμένα προϊόντα του PAOSHOP και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά μετά το τέλος της αναμέτρησης, με την επίδειξη του ειδικού βραχιολιού.• Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους και, ακολούθως, να μην αποχωρήσουν από το γήπεδο και να κατευθυνθούν στο Level 4 και στο Business Lounge, όπου θα πραγματοποιηθεί το Meet & Greet».