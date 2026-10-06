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Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για το κρίσιμο ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία

Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλφαστ (19:00), με τον Γιάννη Ταουσιάνη να κάνει γνωστή την 11αδα της «γαλανόλευκης».

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για το κρίσιμο ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία
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Η Γαλανόλευκη δίνει απόψε το πιο σημαντικό παιχνίδι της στην προκριματική διαδικασία, καθώς χρειάζεται νίκη με δύο γκολ διαφορά για να εξασφαλίσει απευθείας την παρουσία της στην τελική φάση του EURO U21.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Χρήστο Αλεξίου και Αλέξη Καλογερόπουλο στο κέντρο της άμυνας. Στα δύο άκρα θα αγωνιστούν οι Νόα Άλεν και Κωνσταντίνος Κωστούλας.

Στον άξονα βρίσκονται οι Χρήστος Αλμύρας και Θεοφάνης Μπακούλας, ενώ ο Κωνσταντίνος Γκούμας θα κινείται πίσω από τον Ανέστη Μύθου.

Στα άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Αντώνης Παπακανέλλος και Χρήστος Πνευμονίδης, με την Εθνική Ελπίδων να αναζητά στο Μπέλφαστ τη νίκη που θα τη στείλει στην τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια.

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