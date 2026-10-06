Ενδιαφέρον από άλλες ομάδες του NBA για την περίπτωση του Μπρόνι Τζέιμς

Το όνομα του Μπρόνι Τζέιμς φαίνεται πως έχει αρχίσει να απασχολεί και άλλες ομάδες του NBA, καθώς οι Λέικερς αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον αριθμό των παικτών στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σον Ντέβεϊ, άνθρωπος ομάδας του NBA επιβεβαίωσε πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον 21χρονο γκαρντ, ο οποίος ετοιμάζεται για την τρίτη του σεζόν στη λίγκα.

«Υπάρχει σίγουρα ενδιαφέρον. Έχει βελτιωθεί πολύ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γνωρίζει τον ρόλο του και είναι δύσκολο να βρεις νεαρούς παίκτες που θέλουν απλώς να διαπρέψουν στον ρόλο τους», φέρεται να δήλωσε ο συγκεκριμένος παράγοντας.

Οι Λέικερς έχουν αυτή τη στιγμή 16 παίκτες με εγγυημένα συμβόλαια και θα πρέπει να αποδεσμεύσουν ή να ανταλλάξουν έναν εξ αυτών πριν από την έναρξη της regular season. Ο Μπρόνι είναι μεταξύ των παικτών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων, μαζί με τους Ντάλτον Κνεκτ και Τζέιντεν Χάρντι.

Πάντως, το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Μπρόνι δεν σημαίνει ότι οι Λέικερς αναζητούν απαραίτητα την αποχώρησή του. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μια πιθανή ανταλλαγή του θα μπορούσε να αποφέρει στο Λος Άντζελες επιλογές δεύτερου γύρου στο NBA Draft, ενώ δεν φαίνεται να τίθεται θέμα επιλογής πρώτου γύρου.

Ο Μπρόνι προέρχεται από μια σεζόν στην οποία παρουσίασε βελτίωση στο παιχνίδι του, ιδιαίτερα στο σουτ τριών πόντων, ενώ οι Λέικερς τον υπολογίζουν για ρόλο που περιλαμβάνει άμυνα στην περιφέρεια και δημιουργία ως δευτερεύων χειριστής.