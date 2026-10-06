Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

Λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των μετόχων της EuroLeague στο Κόμο, με τις ομάδες να αποφασίζουν να δώσουν ένα περιθώριο 30 ημερών στο ΝΒΑ προκειμένου να καταθέσει μία καλύτερη πρόταση στη Euroleague, η οποία θα διασφαλίζει το μέλλον των ομάδων της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση και βρήκε την απόλυτη στήριξη των ομάδων που βλέπουν… μακριά και όχι κοντόφθαλμα. Σύλλογοι όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε (και η πλειοψηφία των ομάδων όπως αποδείχθηκε στο τέλος) υποστήριξαν πλήρως την πρόταση του «τριφυλλιού».

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ούτε αποδέχτηκαν την πρόταση του ΝΒΑ (καθώς η πρόταση θεωρήθηκε από τους ίδιους ανεπαρκής), αλλά ούτε έκλεισαν την πόρτα. Ξεκαθάρισαν πως με αυτά τα δεδομένα δε μπορεί να υπάρξει συνεργασία, αλλά αν το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι μια συνεργασία με το ΝΒΑ, τότε η Λίγκα της Αμερικής θα πρέπει να επιστρέψει με μια καλύτερη πρόταση για τις ευρωπαϊκές ομάδες.

Αυτή είναι η μία… πλευρά της ιστορίας, καθώς από την άλλη υπήρχε και ένα άλλο γκρουπ ομάδων, το οποίο έδειξε ξεκάθαρη διάθεση να μην υπάρξει η παραμικρή αλλαγή και να υπάρξει άμεση καταψήφιση της πρότασης. Το γκρουπ αυτό αποτελείτο από την ομάδα του Ολυμπιακού, της Μπασκόνια και της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι ξεκαθάρισαν την πλήρη αντίθεσή τους με την πρόταση του ΝΒΑ.

Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, για την Ευρωλίγκα και το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα, είναι πως η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού και η διαχείριση της κατάστασης από πλευράς των ανθρώπων του, κράτησε την πόρτα του ΝΒΑ ανοικτή, αλλά ταυτόχρονα ξεκαθάρισε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πως δεν πρόκειται να βρει υποστήριξη από τους ίδιους κανένα σενάριο που δεν στηρίζει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών ομάδων.