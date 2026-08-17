ΠΑΟΚ: Οι 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του «Δικεφάλου» - Στην κορυφή ο Κωνσταντέλιας

Ιστορική από κάθε άποψη μπορεί να χαρακτηριστεί η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, ενώ παράλληλα, η μετακίνησή του στους Βεστφαλούς σηματοδοτεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, στα ταμεία του «Δικεφάλου του Βορρά» θα μπουν 26 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον μπόνους) κάτι που τοποθετεί τον «Ντέλια» στην κορυφή της σχετικής λίστας. Το deal αφήνει στη δεύτερη θέση την πώληση του Στέφανου Τζίμα στη Νυρεμβέργη (21.98 εκατ. ευρώ) και στην τρίτη εκείνη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ (12.75 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, την πεντάδα συμπληρώνουν οι μεταγραφές των Χρήστου Τζόλη στη Νόριτς και Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στην Αλ Ιτιχάντ.

Οι 5 ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του ΠΑΟΚ: