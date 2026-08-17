Μέρλο: «Όχι» της Τσίβας σε πρόταση του Ολυμπιακού για τον Γκονζάλες

Ανατροπή στα δεδομένα της υπόθεσης του Αρμάντο Γκονσάλες φέρνει δημοσίευμα του δημοσιογράφου Σεζάρ Λουίς Μέρλο, καθώς όπως αναφέρεται η Τσίβας φέρεται να απέρριψε την προσφορά του Ολυμπιακού για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού.

Παρότι οι μέχρι τώρα πληροφορίες έφερναν τον Μεξικανό φορ μια ανάσα από τους «ερυθρόλευκους», με τον ίδιο να μην αγωνίζεται στο πρόσφατο παιχνίδι της Τσίβας κόντρα στη Λαγκούνα για το πρωτάθλημα και τον ατζέντη του να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις έχουν προσωρινά παγώσει.

Ο Μέρλο αναφέρει πως η πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ που κατατέθηκε δεν στάθηκε ικανή να κάμψει τις απαιτήσεις της Τσίβας, με τους διοικούντες του συλλόγου να την κρίνουν ανεπαρκή.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το μέχρι στιγμής θετικό κλίμα που αποτυπωνόταν στον τύπο του Μεξικού, καθιστώντας τις επόμενες ημέρες εξαιρετικά κρίσιμες για την τελική έκβαση της μεταγραφής.