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Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Γκονζάλες, έμεινε στον πάγκο στον αγώνα της Τσίβας

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έμεινε στον πάγκο στη νίκη (1-0) της Τσίβας επί της Σάντος Λαγκούνα.

Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Γκονζάλες, έμεινε στον πάγκο στον αγώνα της Τσίβας
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Οι διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευκων» με τη μεξικανική ομάδα για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού έχουν μπει στην τελική τους φάση, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν πλησιάσει σημαντικά σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Με τη νέα πρόταση που κατέθεσε ο Ολυμπιακός, η απόσταση που υπήρχε στις αρχικές συζητήσεις έχει μειωθεί σημαντικά. Στόχος της ομάδα του Πειραιά είναι να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό τις επαφές και να προχωρήσει στην απόκτηση του Μεξικανού φορ.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ο Γκονζάλες δεν αγωνίστηκε στη νίκη της Τσίβας με 1-0 στην έδρα της Σάντος Λαγκούνα. Ο 23χρονος επιθετικός παρέμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο προπονητής της ομάδας από τη Γουαδαλαχάρα είχε μια θερμή αγκαλιά με τον Γκονζάλες. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως πιθανός αποχαιρετισμός.

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