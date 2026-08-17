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Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: «Να γράψουμε ιστορία μαζί» | Το promo βίντεο των πρωταθλητών Βουλγαρίας

Η Λέφσκι Σόφιας δημοσίευσε video για την πρώτη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, για τα playoffs του Champions League, καλώντας τον κόσμο της να γράψει ιστορία μαζί με την ομάδα.

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: «Να γράψουμε ιστορία μαζί» | Το promo βίντεο των πρωταθλητών Βουλγαρίας
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Η Λέφσκι Σόφιας έδωσε το δικό της σύνθημα ενόψει του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (17/08).

Οι πρωταθλητές Βουλγαρίας δημοσίευσαν ένα video στα social media, παρουσιάζοντας στιγμές από την ιστορία του συλλόγου, αλλά κι εικόνες από τους φιλάθλους τους στις εξέδρες. «Είναι ώρα να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί!», αναφέρει χαρακτηριστικά η Λέφσκι στο μήνυμά της ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την «Ένωση».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Λέφσκι έγινε το 2006 η πρώτη βουλγαρική ομάδα που κατάφερε να αγωνιστεί στη φάση των ομίλων του Champions League. Πλέον, φιλοδοξεί να γράψει ακόμη μία σημαντική σελίδα στην ιστορία της, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της στη League Phase της διοργάνωσης.

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