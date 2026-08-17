Παναθηναϊκός: Η μεταγραφή Κωνσταντέλια μπορεί να φέρει εξελίξεις στο «τριφύλλι»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πρέπει να θεωρείται ήδη ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τα χρήματα που θα πάρουν οι Θεσσαλονικείς επιτρέπουν στον «δικέφαλο» να βγει με άλλον... αέρα στην αγορά για την απόκτηση «δεκαριού» και μάλιστα μπορεί να ωφελήσουν και τον Παναθηναϊκό.

Πού κολλάει όμως η πώληση του «Ντέλια» με το «τριφύλλι»; Ο λόγος είναι απλός.

Από την στιγμή που ο «μάγος» θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία οι Θεσσαλονικείς καλούνται άμεσα να βρουν τον αντικαταστάτη του. Ακριβώς εκεί ενώνονται και τα κομμάτια του... παζλ, μιας και ο ΠΑΟΚ βλέπει «ζεστά» την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος έχει ενημερωθεί από την έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Παναθηναϊκός προφανώς και δεν θα ήταν αρνητικός στην εξέλιξη αυτή, μιας και θέλει να απαλλαγεί από το «βαρύ» συμβόλαιο του αρχηγού της Εθνικής ομάδας και πρώην αρχηγού του συλλόγου.

Παράλληλα και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής βλέπει με... καλό μάτι μία τέτοια προοπτική, εφόσον φυσικά διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Η εμπειρία, η ποιότητα και η προσωπικότητα που διαθέτει αποτελούν στοιχεία που θα μπορούσαν να προσδώσουν επιπλέον λύσεις στη μεσαία γραμμή.

Για την ώρα, πάντως, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, ενώ ο ΠΑΟΚ αξιολογεί τα δεδομένα γύρω από την περίπτωσή του. .