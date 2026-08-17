Νέες αναφορές για Κωνσταντέλια: «Είναι οριστικό - Αυτό είναι το deal ΠΑΟΚ - Ντόρτμουντ»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς η μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ φέρεται να έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και έχει ήδη υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το 2030. Παράλληλα, έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία και ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας προβλέπει ένα ποσό της τάξης των 26+6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μαζί με τα μπόνους το συνολικό πακέτο αναμένεται να κινηθεί περίπου στα 29-30 εκατομμύρια. Στη συμφωνία προβλέπεται επίσης ποσοστό μεταπώλησης 15% υπέρ του ΠΑΟΚ.

Έτσι, ο Κωνσταντέλιας θα γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ και απομένει πλέον μόνο η επίσημη ανακοίνωση του γερμανικού συλλόγου για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεγάλη μεταγραφή.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα ποσά, ο 23χρονος άσος θα γράψει ιστορία, καθώς θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ.