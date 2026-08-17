Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του ο Μπουσκέτς - Ο ρόλος που αναλαμβάνει

Ο Σέρχιο Μπουσκέτς επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους, περίπου έναν χρόνο μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο άλλοτε αρχηγός της Μπαρτσελόνα είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο του 2025 το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όμως πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά από την άκρη του πάγκου.

Ο Ισπανός εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα Β, όπου θα έχει ρόλο βοηθού του Τζουλιάνο Μπελέτι, κάνοντας έτσι τα πρώτα του βήματα στον χώρο της προπονητικής.

Παράλληλα, ο Μπουσκέτς συνεχίζει την εκπαίδευσή του, καθώς στόχος του είναι να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα διπλώματα προπονητικής.