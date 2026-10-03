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«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα κάθαρσης στο μπάσκετ, κάνοντας λόγο για αποδείξεις που είναι ήδη στις αρμόδιες αρχές! 

Γιάννης Κουβόπουλος

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»
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Το μπάσκετ των παραγόντων που επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια, έπρεπε να είναι στον… αφρό της Ευρώπης. Αντίθετα, ολοένα και αυξάνονται οι καταγγελίες, οι αποκαλύψεις, οι αποδείξεις και οι αποφάσεις για ένα περιβάλλον που βάζει «φρένο» στην ανάπτυξή του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πρωτοστατήσει πολλές φορές σε προσπάθειες για να «καθαρίσει» ο χώρος, εντός κι εκτός των συνόρων. Με αποκορύφωμα τη δικαίωσή του στην υπόθεση Μπερτομέου.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, με ανάρτησή του στο Instagram στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα. Κάνοντας λόγο για αποδείξεις που έχουν φτάσει στις αρμόδιες αρχές και την αλήθεια που θα βγει στο φως.

Αναλυτικά το ξεκάθαρο μήνυμα του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ:

«Η αποψινή βραδιά αποδεικνύεται ιδιαίτερα πλούσια σε καυτά θέματα. Πάμε, λοιπόν, σε ένα ζήτημα τεράστιας σημασίας, που αφορά κάθε πολίτη που απαιτεί διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Χρόνια τώρα φωνάζουμε για τις αθλιότητες στον χώρο του μπάσκετ. Χρόνια τώρα τιμωρούμαστε επειδή λέμε όσα βλέπει ξεκάθαρα όλη η Ελλάδα.

Ήρθε ξανά η ώρα της δικαίωσης. Όλες οι αποδείξεις έχουν πλέον φτάσει στις αρμόδιες αρχές. Η αλήθεια θα βγει στο φως και η βρομιά που μας περιέβαλλε θα αποκαλυφθεί μέχρι τέλους.

Όπως στην περίπτωση Μπερτομέου, όταν φώναζα μόνος μέχρι την απόλυτη δικαίωση, έτσι και τώρα θα επιμείνω μέχρι τέλους. Γιατί δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει όσα αγαπάμε και όσα χτίσαμε με το αίμα μας.

Αποδείξεις θέλατε; Τις πήρατε. Με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Τώρα τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη.

Και η απαίτηση είναι μία: να φτάσει μέχρι τέλους. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς εκπτώσεις».

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